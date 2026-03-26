Neymar x Lewandowski: Bruno Formiga responde comparação de astros

Com as constantes lesões e ausências em todas as convocações da Seleção Brasileira desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando técnico, Neymar Júnior passou a ser colocado por torcedores no centro de debates.

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Atualmente no Barcelona, Roberto Lewandoski é traçado como um dos pontos de comparação, já que, mesmo sendo três anos mais velho, segue desempenhando papel central na seleção polonesa e no Barcelona (líder do Campeonato Espanhol e classificado para as quartas de final da Champions League).

Grande fã do camisa 10 e defensor ferrenho da convocação de Neymar para a Copa do Mundo, Bruno Formiga pôs fim às comparações. Veja abaixo:

Neymar ficou fora da convocação da Seleção

Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou de fora da relação do técnico Carlo Ancelotti. O jogador retornou ao futebol brasileiro no dia 31 de janeiro do ano passado, após 13 anos atuando em clubes do exterior: Barcelona (Espanha), PSG (França) e Al-Hilal (Arábia Saudita).

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O treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.

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Neymar estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.