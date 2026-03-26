Neymar x Lewandowski: Bruno Formiga responde comparação de astros
Comentarista da GE TV concedeu entrevista ao Lance!
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Com as constantes lesões e ausências em todas as convocações da Seleção Brasileira desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando técnico, Neymar Júnior passou a ser colocado por torcedores no centro de debates.
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Atualmente no Barcelona, Roberto Lewandoski é traçado como um dos pontos de comparação, já que, mesmo sendo três anos mais velho, segue desempenhando papel central na seleção polonesa e no Barcelona (líder do Campeonato Espanhol e classificado para as quartas de final da Champions League).
Grande fã do camisa 10 e defensor ferrenho da convocação de Neymar para a Copa do Mundo, Bruno Formiga pôs fim às comparações. Veja abaixo:
Neymar ficou fora da convocação da Seleção
Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou de fora da relação do técnico Carlo Ancelotti. O jogador retornou ao futebol brasileiro no dia 31 de janeiro do ano passado, após 13 anos atuando em clubes do exterior: Barcelona (Espanha), PSG (França) e Al-Hilal (Arábia Saudita).
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O treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.
Neymar estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.
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