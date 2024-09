Endrick é fã de Bobby Charlton (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 23:34 • Curitiba (PR)

Os torcedores brincaram com Endrick na partida entre Brasil e Equador. Ao avistarem o atacante do Real Madrid, os brasileiros cantaram "é Bobby Charlton".

Endrick levou a brincadeira na boa e acenou para os torcedores no Couto Pereira. Além disso, o atacante ficou rindo no gramado do Couto Pereira.

🤔 ENTENDA A BRINCADEIRA RELACIONADA ENTRE ENDRICK E BOBBY CHALRTON:

Endrick viralizou virou meme por conta de uma entrevista na qual o atacante opinou sobre os cinco melhores jogadores da história. A grande "piada" foi que a cria do Palmeiras colocou Bobby Charlton entre os seus escolhidos.

A entrevista viralizou na internet. Com isso, os torcedores passaram a pegar mais ainda no pé de Endrick por fazer referências a coisas antigas do futebol.