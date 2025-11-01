menu hamburguer
Fora de Campo

Brasileiro marca na Premier League e web reage: 'Nível Neymar'

Carlo Ancelotti anuncia a convocação para a data Fifa de novembro na próxima segunda

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 01/11/2025
13:10
Carlo Ancelotti recebendo Casemiro na apresentação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Carlo Ancelotti recebendo Casemiro na apresentação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
O sábado de Premier League começou com brilho brasileiro. Casemiro marcou para o Manchester United na partida contra o Nottingham Forest, abrindo o placar para os Red Devils. Este foi o terceiro gol do volante na atual edição do Campeonato Inglês. A presença do jogador é esperada na próxima convocação da Seleção Brasileira, que será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (3).

Confira reações ao gol de Casemiro na Premier League

Casemiro comemorando gol contra o Nottingham Forest pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Casemiro comemorando gol contra o Nottingham Forest pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Carlo Ancelotti assistirá Vasco x São Paulo no estádio São Januário

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará no estádio São Januário neste domingo (2 de novembro), para assistir à partida entre Vasco e São Paulo. O jogo, válido pela 31ª rodada, está marcado para às 20h30 (de Brasília).

Ancelotti irá acompanhar a partida na véspera da última convocação da Seleção no ano. Na segunda-feira (3), o técnico italiano irá anunciar a lista para os amistosos diante de Senegal, dia 15, em Londres; e Tunísia, três dias depois, em Lille, na França.

Além de Carlo Ancelotti, o coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano, também estará em São Januário. Na Data Fifa deste mês, o lateral-direito vascaíno Paulo Henrique foi chamado por Ancelotti e esteve nos amistosos do Brasil diante de Coreia do Sul e Japão. Philippe Coutinho, Rayan e Leo Jardim também podem estar no radar. No São Paulo, o goleiro Rafael vive bom momento.

circulo com pontos dentroTudo sobre

