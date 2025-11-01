Brasileiro marca na Premier League e web reage: 'Nível Neymar'
Carlo Ancelotti anuncia a convocação para a data Fifa de novembro na próxima segunda
O sábado de Premier League começou com brilho brasileiro. Casemiro marcou para o Manchester United na partida contra o Nottingham Forest, abrindo o placar para os Red Devils. Este foi o terceiro gol do volante na atual edição do Campeonato Inglês. A presença do jogador é esperada na próxima convocação da Seleção Brasileira, que será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (3).
Carlo Ancelotti assistirá Vasco x São Paulo no estádio São Januário
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará no estádio São Januário neste domingo (2 de novembro), para assistir à partida entre Vasco e São Paulo. O jogo, válido pela 31ª rodada, está marcado para às 20h30 (de Brasília).
Ancelotti irá acompanhar a partida na véspera da última convocação da Seleção no ano. Na segunda-feira (3), o técnico italiano irá anunciar a lista para os amistosos diante de Senegal, dia 15, em Londres; e Tunísia, três dias depois, em Lille, na França.
Além de Carlo Ancelotti, o coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano, também estará em São Januário. Na Data Fifa deste mês, o lateral-direito vascaíno Paulo Henrique foi chamado por Ancelotti e esteve nos amistosos do Brasil diante de Coreia do Sul e Japão. Philippe Coutinho, Rayan e Leo Jardim também podem estar no radar. No São Paulo, o goleiro Rafael vive bom momento.
