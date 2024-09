Brasileirão: Veja palpites de jornalistas para Flamengo X Vasco

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) e Dimitri Payet (Vasco) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 08:44 • Rio de Janeiro

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (15), pela 26° rodada do Brasileirão, às 18h30 (Horário de Brasília). Jornalistas da Rede Globo concentraram as apostas no empate.

O Flamengo vai para essa partida com sequência de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos. O Rubro-Negro, que vem de triunfo contra o Bahia pela Copa do Brasil, não perde para o rival de domingo há seis jogos.

Apesar da desconfiança dos jornalistas, o cruzmaltino está invicto há cinco jogos no Campeonato Brasileiro e vem em ótimo momento na temporada. Na última quarta-feira, com um jogador a menos, o Vasco garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil ao superar o Athletico-PR nos pênaltis.

Carlos Mansur, Jessica Cescon e o Espião Estatístico, plataforma de estatísticas do GE, apontam vitória do Flamengo. Felipe Diniz, Rodrigo Coutinho e Tiago Medeiros cravam que o confronto será empate. Apenas Alex Escobar aposta na vitória do gigante da colina.