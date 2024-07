Casa de apostas: como funcionam e como escolher a melhor

Saiba como escolher um bom site de apostas







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 15:47 • São Paulo (SP)

Você sabe o que é uma casa de apostas? Conhece o funcionamento das casas de apostas online? Então, se você ainda não está muito por dentro do universo das apostas esportivas, aproveite este conteúdo.



Afinal, aqui neste artigo vamos trazer um conteúdo introdutório sobre casas de apostas e apostas esportivas de maneira geral. Ou seja, daremos dicas para apostadores iniciantes saberem escolher uma casa de apostas.



Portanto, vamos em frente para entrar no mundo das apostas online.

Casa de apostas – o que são?



Em primeiro lugar, vamos explicar de maneira simples o que é uma casa de apostas. Uma casa de apostas é uma empresa que oferece cotações para eventos esportivos. Essas cotações são chamadas de odds, em um termo mais técnico das apostas esportivas.



As odds representam as probabilidades estimadas pelas casas de apostas para algo se concretizar dentro de um evento esportivo. Igualmente, essas cotações servem para determinar quanto um apostador pode levar de retornos em caso de palpite correto.



Por exemplo, vamos supor que você queira apostar em um Palmeiras x Corinthians no Campeonato Brasileiro. E, ao abrir o site de apostas online, você encontra uma odd 2.0 para a vitória do Palmeiras.



Neste caso, as casas estão estimando que o Verdão tem 50% de chances de vencer o Timão. Dessa maneira, se você acha que o Palmeiras tem mais do que 50% de chances de vencer, talvez seja uma boa apostar. Mas não vamos entrar em tantos detalhes.



Em suma, uma casa de apostas oferece diversos eventos esportivos (e até de outras áreas) para apostas.



Ao longo deste artigo, vamos indicar algumas das melhores casas de apostas que operam no Brasil. Portanto, vamos em frente.



Quais as casas de apostas mais confiáveis?



Um dos nossos maiores objetivos neste artigo é indicar algumas das melhores casas de apostas do Brasil. Em outras palavras, trazer recomendações de casas de apostas confiáveis e seguras.



Afinal, ninguém quer fazer cadastro em uma casa de apostas que não ofereça bons serviços, não é? Então, nada melhor do que darmos uma ajuda aos novos apostadores.



Obviamente, indicar sites de apostas online é algo subjetivo. Até porque há outras boas operadoras e você deve se sentir livre para escolher a que desejar. Mas, de qualquer forma, a seleção que nossa equipe editorial preparou é de qualidade.



Então, logo abaixo, você confere uma tabela com boas casas de apostas e seus bônus de boas-vindas:



Como escolhemos as melhores casas de apostas?



Agora chegou a hora de falarmos um pouco sobre os critérios de seleção que utilizamos para selecionar sites de apostas online. Afinal, ao avaliar uma casa de apostas, há vários pontos a serem observados.



Se você é um apostador iniciante e não sabe por onde começar, é importante esclarecer esses pontos. Desse modo, você saberá o que é essencial procurar em uma casa de apostas esportivas.



Lembre-se mais uma vez que essa seleção de casas de apostas é subjetiva. Portanto, você só deve escolher uma casa de apostas se achar que ela se encaixa no que você procura. Nossa intenção é apenas auxiliar os apostadores iniciantes a encontrar uma boa operadora de apostas esportivas.



Então, vamos explicar rapidamente cinco dos principais critérios avaliados, ainda que existam muito mais coisas para notar.



Segurança e licença



Sem dúvida, este é o critério mais importante. Afinal, não dá para escolher uma casa de apostas que não possui licença e não oferece segurança aos apostadores.



Aliás, o mínimo que as casas de apostas esportivas respeitadas possuem é licença de operação e sites seguros. Em um setor como este, o tempo todo você está lidando com informações sensíveis dos usuários e transações financeiras.



Dessa forma, todas as casas de apostas que selecionamos possuem licença emitidas por órgãos sérios e oferecem plataforma seguras. Seja por meio de conexão segura, com protocolo SSL/TLS ou recursos adicionais de segurança. Por exemplo, firewalls e por aí vai.



O futebol é um dos esportes onde é possível apostar em casas de apostas (Foto: Parceiros Lance/ Istock)

Variedade de mercados de apostas



Você gostaria de entrar em um restaurante e encontrar apenas uma ou duas opções de pratos? Muito provavelmente não. O que a gente deseja sempre é possibilidades de escolhas e, em uma casa de apostas, isso é fundamental.



Assim, as casas de apostas que selecionamos possuem grande número de mercados de apostas online. Ou seja, os tipos de apostas esportivas que os apostadores podem colocar.



Uma empresa de apostas esportivas de qualidade oferece um catálogo completo de esportes, competições e mercados. Assim, o apostador tem muitas opções para colocar os seus palpites.



As casas que selecionamos possuem muitas modalidades além do futebol. Há basquete, tênis, vôlei, futebol americano, esportes de combate, automobilismo e muito mais. Tem também os eSports (esportes eletrônicos), que crescem a cada ano. E até esportes mais inusitados, como dardos e críquete, por exemplo.



Em termos de competições, os menus também são extensos. Só para exemplificar, em futebol há desde campeonatos enormes, como a Champions League e a Copa do Mundo, até torneios menores. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro Série D.



Por fim, a quantidade de mercados igualmente é vasta. Assim, o apostador pode escolher diversos tipos de apostas em um evento. Como o futebol é o mais popular, vamos dar exemplos de alguns mercados que você pode encontrar em uma partida:



· Resultado final (1x2);

· Dupla chance (DC);

· Total de gols (mais/menos);

· Para ambos os times marcarem (BTTS);

· Resultado correto;

· Empate anula a aposta (DNB);

· Handicaps;

· Intervalo/final de jogo (HT/FT);

· Mercados de jogadores (marcadores de gols);

· Escanteios;

· Cartões;

· E outras opções...



A variedade de mercados pode mudar dependendo do evento esportivo. Dessa maneira, sempre verifique cada site de apostas e os eventos.



Odds



As odds são muito importantes nas apostas esportivas. Aliás, são essenciais. Afinal, elas determinam o quanto os apostadores podem receber de retornos em caso de apostas certeiras.



Então, é bem simples: quanto maiores as odds que a casa de apostas oferece, melhor. Dessa maneira, sempre buscamos casas de apostas com cotações boas.



Neste artigo, todos os sites de apostas online que indicamos oferecem odds condizentes com a média do mercado. Algumas ganham em determinados eventos em relação a outras. Por isso, é sempre importante verificar cada caso em termos de esportes e competições.



É importante mencionar também que as odds estão sujeitas às flutuações e mudanças do mercado. Então, fique sempre de olho nas casas de apostas esportivas para ter as cotações mais atualizadas.



As casas de apostas permitem apostar ao vivo em eventos esportivas (Foto: Parceiros Lance/ Istock)

Apostas ao vivo e recursos para os apostadores



A possibilidade de fazer apostas ao vivo é fundamental em uma boa casa de apostas. Cada vez mais apostadores buscam a possibilidade de realizar apostas em tempo real.



Então, as grandes empresas de apostas esportivas precisam ter essa opção. E todas as casas de apostas que trazemos neste artigo possuem boas alternativas para fazer apostas esportivas ao vivo.



Portanto, sempre verifique cada plataforma para ver o catálogo à disposição para apostas ao vivo. E veja se o esporte no qual você prefere apostar tem boa variedade.



Além disso, alguns sites de apostas online que indicamos aqui também possuem recursos como transmissão ao vivo. Em outras palavras, live streaming em vídeo de eventos esportivos. Esta é uma funcionalidade bem interessante para o apostador que curte apostas ao vivo.



Afinal, nada melhor do que acompanhar o evento antes de decidir se fará alguma aposta ou não. E ver as tendências a partir do que está se desenrolando em tempo real.



Algumas operadoras podem não oferecer esta funcionalidade. Dessa forma, sempre verifique cada casa de apostas.



Ademais, lembre-se que o recurso de transmissão ao vivo está sujeito às limitações geográficas e técnicas. E a funcionalidade não é tecnicamente gratuita, o que significa que você deve ter saldo em conta para utilizá-la.

Bônus de boas-vindas e outras promoções



Outro aspecto importante que analisamos nas melhores casas de apostas do Brasil são as promoções. Por exemplo, os bônus de boas-vindas.



Operadoras de apostas online que disponibilizam bônus de boas-vindas para novos usuários saem na frente. É sempre bom iniciar nas apostas online com um bônus, não é mesmo? Até porque muitos jovens apostadores querem experimentar a plataforma antes de tudo.



Portanto, sempre verificamos os bônus de boas-vindas de cada casa de apostas. E, é claro, as ofertas para o apostador mais antigo, que já tem conta no site de apostas online.



Se a empresa tem um bom catálogo de promoções, isso realmente conta pontos a seu favor.



Qual o melhor site para apostar em jogos de futebol?



O apostador que está iniciando agora pode se perguntar: mas qual a melhor casa de apostas para apostar em futebol? E esta é uma pergunta complicada de se responder de maneira categórica.



Afinal, todas as casas de apostas esportivas que operam no Brasil têm seus pontos fortes e fracos. Desse modo, o apostador precisa escolher a plataforma de apostas online que mais condiz com o que procura.



Em suma, não podemos indicar de forma definitiva a melhor empresa de apostas esportivas para futebol. O importante é que você visite cada site de apostas esportivas e veja qual oferece o melhor catálogo para o que você busca.



Por exemplo, se você gosta do futebol do Brasil, veja quais operadoras têm mais opções de apostas esportivas nas ligas brasileiras. Já se prefere o futebol europeu, busque casas de apostas com maior catálogo de apostas no Velho Continente.



Mas podemos deixar claro que todas as operadoras de apostas esportivas que indicamos aqui possuem ótimas opções para futebol. Pode escolher a sua preferida e ir sem medo.



Como fazer uma aposta esportiva?



Você, que ainda está dando seus primeiros passos nas apostas esportivas, pode não saber fazer uma aposta. E isso é completamente normal. Assim, nossa missão é dar um auxílio e orientar.



Então, que tal um tutorial rápido explicando como colocar o seu palpite nas casas de apostas? Pois, é isso que preparamos:



1. Primeiramente, escolha uma operadora de apostas no Brasil e faça o seu cadastro. Lembrando que é preciso ter, pelo menos, 18 anos de idade para abrir uma conta. E sempre leia os Termos e Condições (T&C) da empresa antes de finalizar o registro;

2. Em seguida, faça o primeiro depósito e, se quiser, aproveite o bônus de boas-vindas. Isto é, se a casa escolhida tiver uma promoção do tipo;

3. Depois que o depósito for creditado, navegue na seção de Esportes e escolha a modalidade;

4. Posteriormente, selecione a liga desejada e o evento esportivo em si;

5. Dentro do evento, navegue pelos mercados e escolha o tipo de aposta que deseja;

6. Clique na opção e, dentro do bilhete de aposta, insira o valor que quer apostar;

7. Por fim, confira os possíveis retornos, baseados na odd do momento, e confirme se estiver de acordo.



Pronto! Agora basta torcer para o seu palpite ser certeiro e receber os ganhos.



O que é handicap nas casas de apostas?



O mercado de handicap está presente em todas as grandes casas do Brasil e do mundo hoje em dia. E é uma das opções de apostas esportivas mais importantes.



O handicap nada mais é do que uma vantagem ou desvantagem aplicada a uma das equipes. O favorito em um evento esportivo começa com uma desvantagem fictícia em termos de gols ou pontos. E precisa superá-la. Já a equipe azarona tem uma vantagem.



Por exemplo, se em um jogo entre Manchester City e Brighton, o City é favorito por -1,5, ele precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Afinal, do resultado final do jogo será subtraído um gol e meio.



Neste mesmo exemplo, o Brighton teria a linha de +1,5 gol. Assim, é como se o time saísse ganhando por um gol e meio. Então, você venceria a aposta até se a derrota fosse por um gol de diferença.



Então, procure estudar mais handicaps e tirar proveito deles. É um mercado de apostas esportivas bem interessante. E, atualmente, todas as casas de apostas oferecem.

O que é cash out?



O cash out é outro recurso bem comum hoje em dia nas apostas esportivas. E quase toda casa de apostas oferece esta função. Basicamente, é a funcionalidade ‘Encerrar Aposta’.



Através do cash out, o apostador pode encerrar uma aposta antes do término do evento. Assim, ele pode garantir eventuais retornos ou reduzir prejuízos.



Confira sempre a casa de apostas para saber se a funcionalidade está disponível.



Como receber minha aposta?



Normalmente, a casa de apostas paga o palpite certeiro no ato em que a aposta é resolvida. Então, se tiver saldo disponível, o apostador pode efetuar o saque.



Quanto ganham as casas de apostas?



É muito difícil falar quanto ganham as casas de apostas. Afinal, depende muito do porte da empresa de apostas esportivas. Mas, no caso de uma grande casa de aposta, ela pode faturar alguns bilhões por ano.



As casas de apostas costumam faturar tanto com as apostas que os apostadores perdem quanto com o lucro inserido nas odds. Então, o faturamento pode ser muito alto.



Aqui no Brasil, as apostas esportivas estão em constante crescimento nos últimos anos. Portanto, nosso país é um terreno fértil para as casas de apostas e o setor de apostas esportivas como um todo. Podemos esperar ainda mais crescimento nos anos vindouros aqui no Brasil.



Como escolher uma casa de aposta?



Por fim, vamos trazer um resumo para ajudar a escolher uma casa de apostas no Brasil. Afinal, com tantas opções de casas de apostas, pode ser difícil selecionar uma.



Portanto, vamos trazer um guia rápido para auxiliar nesta tarefa:



1. Primeiramente, pesquise várias casas de apostas. Acesse vários sites e veja quais você gosta mais. Neste guia, damos boas indicações;

2. Ao olhar os sites, verifique catálogos de apostas, média de odds, promoções, quantidade de métodos de pagamento e suporte ao cliente. Leve tudo isso em consideração;

3. Depois que escolher o site, faça o seu cadastro inserindo todos os dados corretamente;

4. Após o registro, efetue o primeiro depósito e espere ele ser creditado. Igualmente, se desejar, aproveite o bônus de boas-vindas se a cada tiver uma promoção do tipo;

5. Por fim, já com saldo em conta, divirta-se com as apostas. Mas lembre-se de sempre apostar com responsabilidade, fazendo uma boa gestão dos seus fundos exclusivos para apostas.



