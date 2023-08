Na contramão do que foi o desempenho do Botafogo no empate sem gols com o São Paulo, no Morumbi, a atuação de Lucas Perri ganhou destaque e foi bastante enaltecida por torcedores nas redes sociais. A performance do goleiro trouxe, inclusive, ainda mais questionamentos ao trabalho e as escolhas de Fernando Diniz à frente da Seleção Brasileira.