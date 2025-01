Botafoguenses apontam jogador que pode parar no banco após chegada de Wendel

O Botafogo está próximo de anunciar o volante Wendel como o mais novo reforço para a temporada de 2025. O acerto final depende apenas de detalhes burocráticos. A informação foi primeiramente dada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Após a notícia viralizar, alguns torcedores do Glorioso apontaram uma possível mudança no time principal após a chegada do novo jogador. De acordo com os internautas, Marlon Freitas, volante titular da equipe alvinegra em 2024, iria para o banco de reservas. Veja a repercussão abaixo:

Wendel no Botafogo?

O volante já aceitou os termos do Botafogo para uma chegada ao Rio de Janeiro. Assim, com o posicionamneto favorável ao negócio do Zenit, a transação fica apenas por detalhes burocráticos para ser oficializada.

Nesse momento, o Botafogo busca convencer os russos por uma liberação imediata, embora o Zenit esteja disposto a abrir mão do jogador ao fim da temporada. Com isso, o Alvinegro só poderia contar com os serviços do meia no segundo semestre de 2025.