Botafogo x Palmeiras: vidente crava resultado do jogo pela liderança do Brasileirão

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16) (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (17) em jogo que vale a liderança do Brasileirão. Para a vidente Mariana Fonseca, do canal "MF Tarot", a partida tem 60% de chances de terminar empatada, enquanto o Alviverde tem 40% de chances de sair vencedor no Nilton Santos.

Segundo a taróloga, o Botafogo vai fazer um primeiro tempo presente no ataque, mas com dificuldade de penetrar a defesa palmeirense. Na etapa final, o Alvinegro terá uma melhor organização, com mais chances de gols. Apesar da previsão otimista, a Mariana não vê uma vitória do time de Artur Jorge.

Para Mariana, o Palmeiras entrará no jogo com muita "agressividade", aliada a uma defesa sólida, terminando o jogo com "sucesso". A vidente previu que a equipe de Abel Ferreira ainda contará com a sorte, podendo ter um pênalti no jogo.

As duas equipes somam 33 pontos no Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo lidera o torneio por ter marcado mais gols, 27 a 25. O Alvinegro vem de três vitórias seguidas, enquanto o Alviverde soma dois triunfos consecutivos. Flamengo (31) e Bahia (30) completam o G4 do torneio.