Artur Jorge rejeita clima de revanche contra o Palmeiras: ‘Preciso é lutar diariamente para o sucesso do Botafogo’

Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 19:20 • Rio de Janeiro (RJ)

2023 acabou. Esse é o pensamento de Artur Jorge, técnico do Botafogo, e que assumiu a equipe nesta temporada. As equipes, marcadas pela disputa do título do Brasileirão no último ano, se enfrentam na noite desta quarta-feira (17), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

– Não é um assunto que me interessa. Estamos falando de algo que aconteceu no ano passado e eu tenho que reduzir isso, até mesmo por uma questão de ética. O que eu preciso é lutar diariamente para o sucesso do Botafogo, fazer mais, melhor e tentar abstrair isso, blindar meu grupo de trabalho. Pensamos apenas em vencer – destacou Artur Jorge, à “Placar”.

– Temos que blindar. Aliás, estou convicto e temos feito esse trabalho também, foco total no desempenho e no treino diário na tentativa de ser melhor que o adversário em cada jogo. Eu percebo toda a discussão em volta do assunto, que há uma vontade de ouvir muita gente, mas nunca vão me ouvir falar sobre o assunto. A minha missão é fazer com que o Botafogo esteja preparado para ganhar jogos. Cada um tem a obrigação de cuidar de seu departamento – acrescentou.

Rivalidade aumentou (e deve aumentar mais)

Na última temporada, Botafogo e Palmeiras disputaram o título brasileiro. Durante boa parte do campeonato, o Glorioso liderou, até com certa folga, mas perdeu o fôlego. No confronto entre as equipes, no Nilton Santos, uma reviravolta histórica. O Botafogo abriu 3 a 0, mas sofreu uma virada incrível e perdeu a liderança.

Desde então, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, tem atacado o Palmeiras e criticado a arbitragem, além de elencar erros a favor do Verdão no último campeonato. O empresário chegou a levar a discussão aos tribunais. Agora, um novo capítulo dessa história será escrito. Tanto no Brasileirão, quanto em agosto, na Libertadores.

– Sou amigo do Abel (Ferreira), mas obviamente que nessa altura somos também rivais. Vamos ter um desafio de grande exigência e com toda certeza cada um fará o seu melhor. Mas não nos falamos, até porque é muito prematuro falar de uma competição que temos para agosto. Tenho muitos jogos para ganhar até lá – finalizou.