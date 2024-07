Botafogo x Palmeiras: jornalistas da Globo dão palpite e não apostam no Alviverde

Jornalistas da Globo palpitaram no duelo entre Botafogo e Palmeiras (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 19:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (17) em jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o perfil do "ge" divulgou palpites de sete jornalistas da Globo, e nenhum deles apostou em uma vitória do Alviverde no Nilton Santos.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Palpitaram no empate: André Loffredo, Carlos Eduardo Mansur, Felipe Diniz e Rodrigo Coutinho. Já Alex Escobar, Jéssica Cescon e Tiago Medeiros apostam em uma vitória do Botafogo. Na Band, o comentarista e ex-jogador Denílson também deu palpite e projetou um empate em 2 a 2.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O Botafogo lidera o Brasileirão com 33 pontos, mesma pontuação do Palmeiras. A equipe de Artur Jorge leva a melhor sobre o time de Abel Ferreira por conta dos gols marcados, 27 a 25. Em 2023, os clubes fizeram grande jogo no Nilton Santos, que terminou com uma grande virada do Alviverde por 4 a 3.