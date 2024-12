Botafogo x Pachuca: web vai à loucura com gol de Idrissi

O Pachuca, do México, conseguiu surpreender e abriu o placar contra o Botafogo em partida válida pela primeira fase da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (11), no Estádio 974, no Catar. As equipes disputam a vaga para a semifinal do torneio da Fifa.

O responsável pela alegria momentânea da equipe mexicana foi o atacante marroquino Oussama Idrissi. O tento do jogador foi condiserado um golaço pelos telespectadores da partida. Na jogada, o atleta costurou a defesa do Alvinegro e chegou a deixar os zagueiros Adryelson e Barboza no chão, antes de finalizar com precisão no gol do goleiro John, aos 4 minutos do segundo tempo.

Com o resultado momentâneo, o Pachuca vai se classificando para a fase seguinte do Torneio Intercontinental. Neste cenário, o próximo compromisso seria contra o Al-Ahly, do Egito, no próximo sábado (14), às 14h, também no Estádio 974, em Doha, Catar.

