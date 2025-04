Botafogo x Fluminense: vidente aponta favorito no clássico pelo Brasileirão

Botafogo e Fluminense entram em campo neste sábado (26), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no YouTube, previu um confronto equilibrado entre as equipes, mas com um leve favoritismo para o time Tricolor.

O tarólogo previu que a equipe do técnico Renato Paiva irá tentar tirar vantagem do fator casa no clássico. Contudo, Luiz Filho apontou que o fator emocional pode prejudicar o time alvinegro. Para ele, o setor defensivo será o mais exposto a possíveis erros no clássico.

Do lado Tricolor, o vidente previu uma equipe bastante organizada para o confronto. De acordo com as cartas, o técnico Renato Gaúcho deverá realizar mudanças precisas no time durante a partida, o que pode ajudar na construção da vitória.

Em uma análise geral da partida, Luiz Filho afirmou que o confronto será aberto para as duas equipes. Ambas irão correr riscos ao longo dos 90 minutos, porém o Fluminense é o grande favorito para conquistar a vitória.

Botafogo x Fluminense, pelo Brasileirão

O clássico entre as equipes acontece neste sábado (26), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão. Bruno Arleu de Araújo apita o duelo. O Alvinegro chega para a partida após uma amarga derrota contra o Estudiantes-ARG por 1 a 0, dentro de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Por outro lado, o Fluminense vem de um empate com o Unión Española-CHI por 1 a 1, fora de casa, pela Copa Sul-Americana.

