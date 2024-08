Bernardinho engata romance com apresentadora da Globo, diz revista

Bernardinho estaria namorando com a apresentadora Ana Paula Araújo (Foto: Eric Feferberg/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 19:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico da Seleção Brasileira masculina de vôlei, Bernardinho estaria vivendo um novo romance. De acordo com a revista "Veja", o treinador namora, há cerca de quatro meses, com a apresentadora Ana Paula Araújo, da TV Globo.

Ainda segundo a revista, Bernardinho contou a amigos próximos sobre o namoro em Paris, durante as Olimpíadas nas últimas semanas. O técnico foi casado com a ex-jogadora Vera Mossa, com quem teve o filho Bruninho.

Após o relacionamento com Vera, Bernardinho foi casado com a também ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini, com quem teve duas filhas, Júlia e Vitória. O casamento dos dois, que começou em 1999, terminou em 2020.

Ana Paula Araújo chegou à TV Globo em 1999 e passou por programas como "RJTV" e "Jornal Hoje", e hoje é apresentadora do "Bom Dia Brasil". A jornalista de 52 anos foi casada com o empresário Christiano Londres entre 2004 e 2011.