Karim Benzema agitou o mundo do futebol mais uma vez. O atacante francês fez uma publicação enigmática sobre a Copa do Mundo de 2026, gerando uma onda de especulações sobre seu futuro internacional. Em seu perfil, o craque postou uma foto vestindo a camisa da seleção da Argélia, acompanhada de uma legenda misteriosa.

A publicação de Benzema

A postagem que pegou todos de surpresa mostra Benzema usando o uniforme da Argélia, com a legenda contendo apenas um emoji de ampulheta (⏳), um de globo terrestre (🌍) e o número "2026". A combinação dos elementos levou os torcedores a especularem sobre uma possível tentativa do jogador de defender a seleção do país de seus pais no próximo Mundial.

A enigmática publicação de Benzema. (Foto: Reprodução)

É possível? O que diz a regra da FIFA

Apesar da empolgação dos fãs, a troca de seleções é vetada pelas regras da FIFA. O regulamento da entidade afirma que um jogador que já disputou mais de três partidas oficiais por uma seleção principal não pode mais mudar de nacionalidade esportiva.

Este é o caso de Benzema, que tem uma longa história com a camisa da França: foram 97 jogos e 37 gols pela equipe europeia, o que o torna inelegível para defender a Argélia ou qualquer outra seleção.

