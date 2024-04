Benja não perdoa resultado, critica Cássio e dispara: ‘Que futebol feio esse do Corinthians’

Benja criticou Cássio e Yuri Alberto (Foto: Reprodução/SBT)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 23:06 • São Paulo (SP)

A derrota do Corinthians para o Juventude repercutiu e Benjamin Black não perdoou o resultado pelo Brasileirão. O jornalista criticou as falhas de Cássio, nos dois gols do Juventude, e algumas decisões tomadas pelo time.

De acordo com as palavras de Benja, o Corinthians apresentou um 'futebol feio'. Sobre Cássio, exaltou as conquistas e a história do goleiro, mas não poupou as críticas ao falar dos erros cometidos pelo goleiro no confronto.

- Que futebol feio esse do Corinthians. O Cássio, que é o maior goleiro da história do Corinthians, falhou demais. No primeiro, lento, pesado. No segundo, não tem habilidade com os pés, porque saiu jogando? - disparou.

Benja também criticou as decisões de Yuri Alberto e a entrada de Mosquito. Para ele, mesmo com os treinamentos, 'parece que o Corinthians não evolui'.

- Yuri Alberto perdeu um cara a cara. O Corinthians treina, treina, treina e não evolui. O Mosquito não que está para ir embora põe em campo? - completou.