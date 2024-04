(Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 17/04/2024 - 21:56 • São Paulo (SP)

O Corinthians foi derrotado pelo Juventude por 2 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 2ª rodada do Brasileirão. Jean Carlos e Lucas Barbosa fizeram os gols do Jaconero na partida.

Com o resultado, o Corinthians segue com apenas um ponto e ainda não venceu no Brasileirão. Já a equipe do Rio Grande do Sul alcança os quatro pontos. O Timão volta a campo no próximo sábado (20), às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, pela terceira rodada do Brasileirão. No dia seguinte, o Juventude visita o Botafogo.

No vídeo abaixo, o repórter Rafael Marson conta como foi o jogo entre Juventude e Corinthians. Confira!

✅FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 0 CORINTHIANS

2ª RODADA - BRASILEIRÃO

Data e horário: sábado, 17 de abril de 2024, às 20h (de Brasília);

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);

Gols: Jean Carlos e Lucas Barbosa

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA-RJ);

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-RN) e Thiago Rosa de Oliveira;

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

Cássio em ação contra o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Roger Machado)

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Nenê, Lucas Barbosa e Erick Farias.

CORINTHIANS (Técnico: Bruno Lazaroni)

Cássio; Fágner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele e Igor Coronado e Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.