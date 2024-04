Neto critica Cássio e corneta outros dois jogadores: ‘Corinthians foi pífio e horrível’

Neto criticou Cássio e outros dois jogadores do Corinthians em derrota (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 22:27 • São Paulo (SP)

O Corinthians perdeu para o Juventude por 2 a 0 nesta quarta-feira (17), no Campeonato Brasileiro. Durante transmissão do jogo na "Rádio Craque Neto", o ídolo do clube criticou o goleiro Cássio. O apresentador também cornetou os meias Igor Coronado e Rodrigo Garro.

- As duas jogadas do gol, o Cássio não foi legal, a verdade é essa. No primeiro gol, a bola era dele. No segundo ele pegou mal na bola. Mas também, Félix Torres… Dois erros infantis. O Corinthians tinha jogado bem o primeiro tempo. É uma lástima - começou o ex-jogador.

- Nesse segundo tempo, o Corinthians foi pífio, foi horrível, não jogou, não criou, não conseguiu fazer as jogadas que tinha que fazer. Os dois jogadores de meio-campo deixaram de jogar, o Coronado e o Garro. O Juventude merece ganhar o jogo - completou o apresentador.