Benja é sincero sobre derrota do Corinthians contra o Sport: ‘Com todo respeito’

O Corinthians perdeu para o Sport por 1 a 0, neste domingo (21), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado negativo, o jornalista Benjamin Back foi sincero sobre o atual momento da equipe do técnico Dorival Júnior.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em uma análise do confronto, o comentarista não poupou palavras para criticar a atuação do Timão contra o time rubro-negro. Contudo, Benja chamou atenção para a participação do alvinegro na Copa do Brasil, atualmente na semifinal do torneio, mas detonou a campanha no Brasileirão.

- Com todo respeito do mundo ao Sport tá? Mas gente, o time do Sport é muito ruim. Não é por acaso, que é o lanterna do Brasileirão. Em 21 jogos, tinha vencido um só, que foi contra o Grêmio, fora de casa. Na Ilha do Retiro, não tinha vencido ninguém, até pegar o Corinthians hoje. O Corinthians com um futebol simplesmente tenebroso. Lances bizarros, uma coisa que chamava atenção a ruindade. Na Copa do Brasil, ta diferente vamos ver, mas no Brasileirão tá uma desgraça - disse o jornalista.

Como foi Sport x Corinthians?

Texto por: Thiago Braga

O primeiro tempo começou brigado, com as duas equipes disputando todas as jogadas intensamente.

O Sport iniciou melhor, adiantando a marcação e impondo ritmo alto, e chegou a balançar a rede aos 10 minutos com Zé Lucas, mas o lance foi anulado após checagem do VAR por impedimento.

O Corinthians começou travado na saída de bola, com dificuldade para progredir, porém foi ganhando terreno e passou a criar. Breno Bidon aproveitou erro de Zé Lucas, acertou um chute potente e carimbou a trave. Pouco depois, Vitinho obrigou Gabriel a boa defesa em finalização de média distância. O time da casa respondeu pouco depois, aos 41, com Derik, que completou para o gol, mas novamente a arbitragem assinalou posição irregular e anulou o tento.

A etapa final começou como o primeiro tempo, com o Sport em cima. Só que desta vez o roteiro foi diferente. Aos 5 minutos, Matheusinho fez fila dentro da área do Corinthians, se livrou de três jogadores e chutou à queima-roupa, em cima de Hugo Souza, que não conseguiu defender.



Mesmo jogando em casa, o Sport optou por recuar. E abriu espaço para o Corinthians começar a rodar a área do time nordestino.

Dorival Júnior abriu mão dos três zagueiros e lançou o Corinthians ao ataque com Talles Magno se juntando a Vitinho e Yuri Alberto no ataque. Mais tarde, o treinador ainda colocou Romero e Dieguinho. O Timão passou a dominar as ações ofensivas. Mas a pressão, desordenada, não levava perigo ao gol de Gabriel. Assim, o Sport conseguiu manter o resultado e conquistou sua primeira vitória em casa neste Brasileirão.