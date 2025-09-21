Sport encerra série invicta do Corinthians e vence a primeira em casa no Brasileirão

Lutando contra o rebaixamento, o Sport soube aproveitar a vantagem de jogar em casa, fez 1 x 0, gol de Matheusinho, venceu o Corinthians e tenta embalar no Campeonato Brasileiro. O time pernambucano acabou com a sequência de cinco jogos de invencibilidade do Corinthians. Com o resultado, o time paulista permanece na 10ª colocação do Brasileirão, com 29 pontos, e perdeu a chance de diminuir a distância para o G6 do torneio. Já o Sport continua na lanterna, agora com 14 pontos, a nove de sair do Z4.

Sport e Corinthians entraram em campo com objetivos distintos. O Timão buscava diminuir a distância para o G6 enquanto o Sport jogava para reagir na tabela do Brasileirão e começar a sonhar em sair da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo começou brigado, com as duas equipes disputando todas as jogadas intensamente.

O Sport iniciou melhor, adiantando a marcação e impondo ritmo alto, e chegou a balançar a rede aos 10 minutos com Zé Lucas, mas o lance foi anulado após checagem do VAR por impedimento.

O Corinthians começou travado na saída de bola, com dificuldade para progredir, porém foi ganhando terreno e passou a criar. Breno Bidon aproveitou erro de Zé Lucas, acertou um chute potente e carimbou a trave. Pouco depois, Vitinho obrigou Gabriel a boa defesa em finalização de média distância. O time da casa respondeu pouco depois, aos 41, com Derik, que completou para o gol, mas novamente a arbitragem assinalou posição irregular e anulou o tento.

A etapa final começou como o primeiro tempo, com o Sport em cima. Só que desta vez o roteiro foi diferente. Aos 5 minutos, Matheusinho fez fila dentro da área do Corinthians, se livrou de três jogadores e chutou à queima-roupa, em cima de Hugo Souza, que não conseguiu defender.

Mesmo jogando em casa, o Sport optou por recuar. E abriu espaço para o Corinthians começar a rodar a área do time nordestino.

Dorival Júnior abriu mão dos três zagueiros e lançou o Corinthians ao ataque com Talles Magno se juntando a Vitinho e Yuri Alberto no ataque. Mais tarde, o treinador ainda colocou Romero e Dieguinho. O Timão passou a dominar as ações ofensivas. Mas a pressão, desordenada, não levava perigo ao gol de Gabriel. Assim, o Sport conseguiu manter o resultado e conquistou sua primeira vitória em casa neste Brasileirão.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Fortaleza fora de casa, no sábado, dia 27. Enquanto o Corinthians receberá o Flamengo, na Neo Química Arena.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 24ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 21/09/2025 - 17h30

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

🥅 Gols: Matheusinho, aos 5' do 2ºT (SPO)

🟨 Cartões amarelos: Ramon, Barletta e Zé Lucas (SPO)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

🏁VAR: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Aderlan (Igor Cariús), Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas (Lucas Kal) e Hyoran (Atencio); Matheusinho (Barletta), Léo Pereira e Derik.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri (Raniele); Matheuzinho, Maycon (Romero), José Martínez (Talles Magno), Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho (Vitinho) e Yuri Alberto.