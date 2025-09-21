Sport x Corinthians: Dorival mantém três zagueiros e escala Yuri e Vitinho no ataque

Sport e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente o lanterna da Série A, com 11 pontos, e um Corinthians em ascensão que mira encurtar a distância para a zona de classificação à Conmebol Libertadores.

Consistência defensiva impulsiona o Corinthians rumo ao G6 do Brasileirão

O Sport chega embalado por um empate fora de casa contra o Red Bull Bragantino, mas segue a 12 pontos do Santos, primeiro time fora do Z4, e convive com risco elevado de rebaixamento. O cenário pressiona o Leão a pontuar em casa, apesar do retrospecto negativo como mandante.

No lado pernambucano, Lucas Lima e Pedro Augusto cumprem suspensão e desfalcam o meio-campo. A equipe tende a manter a base recente, com: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Matheusinho, Léo Pereira e Derik.

O Corinthians vive momento de estabilidade desde a chegada de Dorival Júnior, classificado à semifinal da Copa do Brasil e com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o que o recolocou na parte de cima da tabela com 29 pontos.

O plano para Recife passa por controle territorial, pressão pós-perda e eficiência nas transições para aproveitar a instabilidade do adversário em casa. O time tem baixas importantes: Memphis Depay e Gui Negão, além dos meio-campistas Rodrigo Garro, Charles e André Carrillo, não viajaram. Por outro lado, Raniele retorna após transição física, José Martínez está liberado pelo departamento médico e Breno Bidon volta depois de suspensão. Assim, o time vai a campo com: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.

