A estreia do Brasil nas Eliminatórias para Copa do Mundo 2026, contra a Bolívia, marcará também o primeiro compromisso oficial de Fernando Diniz à frente da Seleção. O momento é marcante não só para o técnico, mas para os admiradores do trabalho do treinador, que, inclusive, fizeram do nome do comandante o mais citado da web no início desta noite de sexta-feira (8).