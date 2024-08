Bahia x Flamengo: jornalista critica decisão de Claus em lance de perigo no jogo

Raphael Claus em ação no futebol brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 23:35 • Rio de Janeiro

O jornalista Rodrigo Mattos criticou uma decisão do Raphael Claus durante a partida entre Flamengo e Bahia. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (28), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova.

O lance em questão foi um falta marcada de Michael em cima do zagueiro Gabriel Xavier durante o segundo tempo. Na jogada, o atacante do Flamengo iria sair livre na frente do gol, mas Raphael Claus sinalizou uma falta do jogador. Veja o lance abaixo:

Apesar da sinalização do arbitro, o jornalista Rodrigo Mattos descordou da marcação. Além disso, ele ainda apontou que determinada atitude é algo corriqueiro da arbitragem brasileira.

- Michael ganha a jogada de Gabriel e ia entrando sozinho na área. Claus marcou falta inexistente estando bem longe do lance. Arbitragem brasileira quando não consegue acompanhar o jogo inventa falta - disse o jornalista nas redes sociais.

Dentro de campo, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova e garantiu vantagem de um gol para a partida de volta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (12), às 21h45, no Maracanã.