Avião de Leila com doações para vítimas das enchentes no RS tem voo adiado por mau tempo

Avião vai levar doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 17:27 • São Paulo (SP)

Inicialmente marcado para este sábado (11), o voo da Placar, companhia aérea da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, com destino ao Rio Grande do Sul foi adiado para domingo (12), às 10h, devido ao mau tempo em Caxias do Sul.

O avião, que está em Congonhas, São Paulo, vai levar cerca de 5 toneladas de mantimentos, entre cestas básicas, medicamentos, latas de leite em pó e integral, agasalhos, calçados e cobertores, para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

- Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar. Contamos com a força da família Palmeiras para que possamos arrecadar ainda mais doações em prol das vítimas desta enorme tragédia - disse Leila Pereira, acrescentando:

- O nosso avião fará quantas viagens forem necessárias. Estamos levando uma grande quantidade de produtos e seguiremos empenhados em contribuir com o povo gaúcho neste momento dificílimo.

