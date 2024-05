Pedro Scooby encerra missão no RS e volta ao Rio com cachorro que resgatou

Cachorro que Pedro Scooby resgatou foi adotado pelo surfista (Foto: Reprodução / Redes sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 16:42 • Porto Alegre (RS)

Os surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo decidiram voltar ao Rio de Janeiro no início da tarde deste sábado (11), após passarem a semana no Rio Grande do Sul para auxiliar no resgate às vítimas das enchentes que atingem o estado. Mas Scooby terá uma companhia especial na viagem de volta: um cachorro que ele resgatou e decidiu adotá-lo. A informação foi publicada pelo Gshow.

Pedro Scooby reuniu uma equipe de surfistas especialistas em ondas gigantes que, a bordo de jet skis, estão ajudando no resgate de pessoas e animais nas regiões de Porto Alegre e Eldorado do Sul Ao todo, o grupo, que continua em ação, apesar do retorno de Scooby e Lucas Chumbo, já salvou mais de 20 cachorros ilhados. Mas um, em especial, chamou a atenção de Scooby.

- Teve um cachorro que ficou no meu colinho no jet ski. E eu até falei: 'ele me adotou'. Só que depois que ele foi para a triagem, eu acabei não encontrando mais ele. Aí eu comecei a perguntar para todo mundo. Achamos. Ele vai comigo para o Rio de Janeiro - contou em suas redes sociais.

O surfista disse que primeiro verificou se o animal tinha dono e depois o levou à veterinária, antes de seguir com o cãozinho, que já tem nome.

- Eu tive realmente uma conexão muito maneira com esse doguinho. E o nome dele vai ser Eldorado - afirmou.