Ausência de Thiago Silva em Vasco x Fluminense divide opiniões: ‘Pode rescindir’

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 19:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Principal reforço do Fluminense, Thiago Silva não foi relacionado para o clássico contra o Vasco, que será disputado no Estádio Nilton Santos. O clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre a ausência do zagueiro.

Nas redes sociais, a situação dividiu a opinião dos torcedores, que enxergam o veterano como peça chave do sistema defensivo. Enquanto uns assumiram que o atleta foi preservado pela questão do gramado sintético, outros não gostaram do fato.

