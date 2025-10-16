menu hamburguer
Atuação de jogador em Grêmio x São Paulo chama atenção: ‘Que isso’

Equipes se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
20:15
Lucas Ferreira, do São Paulo, durante partida contra o Grêmio no Morumbis pelo Brasileirão
imagem cameraGrêmio e São Paulo se enfrentam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O São Paulo saiu atrás do placar contra o Grêmio, nesta quinta-feira (16), em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileirão. Apesar do resultado momentâneo, o goleiro Rafael foi destaque do primeiro tempo do confronto.

O arqueiro do tricolor paulista foi bastante acionado durante os 45 minutos iniciais, tendo feito duas defesas que viralizaram nas redes sociais. A atuação ganhou destaque entre os torcedores do São Paulo, que elogiaram a participação ativa do goleiro.

Apesar disso, a equipe do técnico Hernán Crespo sofreu um gol antes do fim do primeiro tempo. O lance aconteceu aos 38 minutos com Carlos Vinícius. Esta ação, não foi neutralizada por Rafael, que mesmo assim, recebeu elogios. Veja a repercussão abaixo:

