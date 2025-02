Solteiro desde a chegada no Corinthians, em setembro do ano passado, a web apontou mais um novo affair de Memphis Depay na última quinta-feira (20). Trata-se da atriz Maisa Silva, de 22 anos. Contudo, após o assunto viralizar nas redes sociais, a assessoria da famosa veio a público para negar determinado rumor.

De acordo com os representantes da atriz não existe nenhum envolvimento entre ela e o jogador do Corinthians. Além disso, a equipe também afirmou que irá tomar medidas na justiça para combater a disseminação da notícia falsa na imprensa.

- Por se tratar de fake news, ela não vai se manifestar. Estamos adotando as medidas jurídicas cabíveis em relação aos veículos que estão divulgando essa informação sem qualquer embasamento, apenas pelo fato de eles se seguirem nas redes sociais - diz o pronunciamento da equipe.

Maisa em jogo do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Reprodução/Instagram)

Rumores da relação de Depay com Maisa

Os boatos começaram após a publicação uma publicação do atacante do Corinthians, que tinha a atriz como foco principal. No vídeo, postado em janeiro, Maisa aparece na na Neo Química Arena durante uma partida do Corinthians.

Ao republicar o conteúdo no próprio perfil, Depay legendou as imagens da atriz da seguinte forma: "Maisa entende a vida". O fato levou os fãs a loucura e rapidamente os rumores de uma possível relação entre os dois ganhou força nas redes sociais.

Vale destacar, que diferentemente de Maisa, o atleta e a sua equipe de assessoria ainda não se manifestarm publicamente sobre o caso.