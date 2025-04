Atriz da Globo, Mel Maia inicia namoro com campeão brasileiro, diz jornal

Mel Maia escolheu dar mais uma chance para o amor. O novo namorado da atriz da Globo é Luan Vinicius Medeiros, atual campeão brasileiro de boxe. De acordo com o "Extra", os dois estão juntos desde fevereiro. A relação engatou após o término da influenciadora com o surfista João Maria Ferreira, de Portugal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A confirmação do namoro entre Mel Maia e Luan Vinicius aconteceu através de postagens nas redes sociais. Sempre muita ativa na web, a atriz compartilhou um momento especial ao lado do atleta durante um treino em uma academia.

Na ocasião, a influenciadora realizava um treino de boxe, especialidade do novo namorado. Em meio a socos e esquivas, Mel Maia se mostrou exausta após o treinamento, e precisou ser "resgatada" pelo lutador. Veja abaixo a foto:

continua após a publicidade

Mel Maia sendo socorrida por novo namorado após treino intenso de boxe (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem é o novo namorado de Mel Maia?

Luan Vinicius Medeiros é um dos destaques do boxe nacional. Aos 30 anos, ele é atleta de alto rendimento do exército brasileiro, e em dezembro do ano passado, conquistou o título de campeão brasileiro.

Fora dos ringues, o carioca de 1m71 de altura e 60kg tem dois filhos e tem hobbies que combinam com a influenciadora. Sem as luvas nas mãos, ele costuma curtir o tempo livre em praias praticando surfe e wake board.

continua após a publicidade

Apesar de compartilharem intereses comuns em outros esportes, foi o boxe que uniu o casal. Os dois se conheceram através de aulas de boxe. Luan Vinicius chegou a ser professor da atriz na modalidade. A relação entre os dois ajudou ao início do affair, que posteriormente virou namoro.