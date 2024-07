Atlético-MG x Corinthians: comentarista da Globo discorda de pênalti marcado no jogo

Atlético-MG x Corinthians teve dois pênaltis marcados no jogo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 21:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O Atlético-MG venceu o Corinthians neste domingo (28) por 2 a 1, com dois gols de pênalti. O segundo foi marcado por uma falta do zagueiro André Ramalho no atacante Paulinho. No entanto, para o ex-centroavante Dodô, a penalidade não deveria ser assinalada.

- Estava procurando aqui nas imagens para ver onde teria sido o contato e não vi, para mim não foi pênalti. Pelo menos nas câmeras que vi aqui, não vi contato para ser pênalti, para mim não foi pênalti - comentou Dodô, que comentou o jogo no "Premiere".

O primeiro pênalti foi marcado aos 32 minutos do primeiro tempo, enquanto o segundo foi assinalado aos 40' da etapa final. Ambos foram convertidos por Hulk. Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos 28 pontos, na 9ª posição, enquanto o Corinthians é o 15º, com 19.