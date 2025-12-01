Jornalistas condenam fala de Abel Braga: 'Faltou dizer'

A fala do atual técnico do Internacional Abel Braga sobre não querer "a p**ra do meu time treinando de camisa rosa, (porque) parece time de veado" foi condenada por jornalistas de diversos meios de comunicação. A fala, que também foi criticada por internautas, gerou uma retratação do treinador horas depois.

Abel Braga se retrata após fala preconceituosa em entrevista coletiva

Abel Braga se posicionou após comentar que o Internacional não deveria usar camisas rosas fazendo referência direta a uma questão orientação sexual. O novo treinador do Colorado afirmou não fez uma boa colocação.

"Colorados e coloradas, em primeiro lugar reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho. Vamo, vamo Inter!"

O Lance! procurou o Internacional sobre a declaração de Abel Braga, mas ainda não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

Ramón Díaz é demitido do Internacional

Abel Braga está sendo apresentado pela oitava vez no Internacional. O técnico chega com a missão de salvar o Colorado do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time está na 17ª colocação da tabela, primeiro time do Z4.

O acerto foi confirmado pelo clube horas após a demissão de Ramón Díaz e Emiliano Díaz, que deixaram o cargo em meio à forte turbulência após a derrota por 5 a 1 para o Vasco, em São Januário.

