Jornalistas condenam fala de Abel Braga: 'Faltou dizer'

Treinador assumiu comando do Inter após demissão de Ramón Díaz

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/12/2025
07:59
Abel Braga em entrevista coletiva após assumir comando do Internacional (Foto: Reprodução)
imagem cameraAbel Braga em entrevista coletiva após assumir comando do Internacional (Foto: Reprodução)
A fala do atual técnico do Internacional Abel Braga sobre não querer "a p**ra do meu time treinando de camisa rosa, (porque) parece time de veado" foi condenada por jornalistas de diversos meios de comunicação. A fala, que também foi criticada por internautas, gerou uma retratação do treinador horas depois.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Abel Braga se retrata após fala preconceituosa em entrevista coletiva

Abel Braga se posicionou após comentar que o Internacional não deveria usar camisas rosas fazendo referência direta a uma questão orientação sexual. O novo treinador do Colorado afirmou não fez uma boa colocação.

"Colorados e coloradas, em primeiro lugar reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho. Vamo, vamo Inter!"

Lance! procurou o Internacional sobre a declaração de Abel Braga, mas ainda não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

Ramón Díaz é demitido do Internacional

Abel Braga está sendo apresentado pela oitava vez no Internacional. O técnico chega com a missão de salvar o Colorado do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time está na 17ª colocação da tabela, primeiro time do Z4.

O acerto foi confirmado pelo clube horas após a demissão de Ramón Díaz e Emiliano Díaz, que deixaram o cargo em meio à forte turbulência após a derrota por 5 a 1 para o Vasco, em São Januário.

Ramón Díaz, técnico do Internacional
Abel Braga assume comando do Internacional após demissão de Ramón Díaz (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

