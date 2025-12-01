O jornalista Fred Bruno é declaradamente torcedor do Palmeiras. Ele já demonstrou emoção em derrotas do time, como após a eliminação no Mundial de Clubes em 2025, quando foi notado "quase chorando" durante a cobertura na TV.

continua após a publicidade

Contudo, neste final de semana, o lado torcedor de Fred ficou de lado, mesmo após a dolorida derrota do Palmeiras para o Flamengo na final da Libertadores. Após a final, o jornalista restringiu-se a falar sobre sua experiência profissional cobrindo a competição continental.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

"Essa foi minha 6ª final de Libertadores e acho que essa foto resume perfeitamente o que foi essa viagem: eu com o microfone da GETV, camisa da Globo na mão e gravando conteúdo pra vocês aqui no Instagram.

O papel picado da festa do Flamengo e o papel deixado pela tristeza palmeirense em uma das finais mais esperadas da história. Foi minha 1ª final de Liberta trabalhando pelo Grupo Globo e, como vocês me conhecem, sabem que não foi o resultado da partida que eu esperava, mas o meu grande objetivo nessa viagem era o que dependia de mim, dando meu máximo e executando um trabalho bem feito.

Saio daqui feliz com meu desempenho e com a consciência tranquila de que dei meu melhor e que, mais uma vez, realizei meu sonho da melhor maneira possível. Queria agradecer às pessoas que confiaram no meu trabalho, às pessoas que estiveram do meu lado nessa viagem e principalmente a vocês que acompanharam tudo por aqui."

continua após a publicidade

Fred Bruno, jornalista do Grupo Globo, icônico torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Palmeiras perde final da Libertadores

Com gol de cabeça de Danilo, no segundo tempo, o Palmeiras viu o sonho do tetracampeonato escapar no último sábado (29) e ir parar nas mãos do rival.

➡️ Facincani critica medalhão do Palmeiras após vice na Libertadores: 'Não adianta'