Europeus reagem a provocação de Lamine Yamal antes de Real Madrid x Barcelona

Na véspera do primeiro "El Clásico" da temporada, o craque Lamine Yamal usou as redes sociais para provocar a torcida rival, esquentando ainda mais o clima para o duelo. Neste domingo (26), Real Madrid e Barcelona disputam mais um capítulo da histórica rivalidade e se enfrentam no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 10ª rodada de LaLiga.

Em sua conta oficial no Instagram o atacante postou uma foto onde é hostilizado por torcedores do Real Madrid, enquanto comemora um gol contra o rival, no próprio Santiago Bernabéu. Com as ausências dos atacantes Raphinha e Lewandowski, Lamine Yamal terá que assumir o protagonismo no primeiro "El Clássico" da temporada.

Na última temporada, a jovem estrela espanhola deixou sua marca contra o Real Madrid, com gols decisivos na goleada de 4 a 0 no primeiro turno de LaLiga e na final da Supercopa Espanhola, conquistada pelo Barcelona após a vitória por 5 a 2. Neste domingo (26), o atacante está motivado para voltar a marcar no clássico.

Separados por dois pontos na tabela, os rivais disputam a liderança neste início de temporada, se consolidando como os dois principais postulantes ao título. Líder com 24 pontos, o Real Madrid enfrenta o Barcelona, que soma 22, em um confronto que promete agitar o Santiago Bernabéu.

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)

