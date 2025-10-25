menu hamburguer
Fora de Campo

Europeus reagem a provocação de Lamine Yamal antes de Real Madrid x Barcelona

Craque espanhol movimentou as redes sociais na véspera do clássico

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
21:05
Para Charles Rexach, Yamal não está no nível de Messi (Foto: Reprodução/Lamine Yamal)
imagem cameraLamine Yamal provocou o Real Madrid nas redes sociais (Foto: Reprodução/Lamine Yamal)
Na véspera do primeiro "El Clásico" da temporada, o craque Lamine Yamal usou as redes sociais para provocar a torcida rival, esquentando ainda mais o clima para o duelo. Neste domingo (26), Real Madrid e Barcelona disputam mais um capítulo da histórica rivalidade e se enfrentam no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 10ª rodada de LaLiga. 

➡️Real Madrid ou Barcelona? Veja quem possui elenco mais valioso

Em sua conta oficial no Instagram o atacante postou uma foto onde é hostilizado por torcedores do Real Madrid, enquanto comemora um gol contra o rival, no próprio Santiago Bernabéu. Com as ausências dos atacantes Raphinha e Lewandowski, Lamine Yamal terá que assumir o protagonismo no primeiro "El Clássico" da temporada. 

Na última temporada, a jovem estrela espanhola deixou sua marca contra o Real Madrid, com gols decisivos na goleada de 4 a 0 no primeiro turno de LaLiga e na final da Supercopa Espanhola, conquistada pelo Barcelona após a vitória por 5 a 2. Neste domingo (26), o atacante está motivado para voltar a marcar no clássico. 

Separados por dois pontos na tabela, os rivais disputam a liderança neste início de temporada, se consolidando como os dois principais postulantes ao título. Líder com 24 pontos, o Real Madrid enfrenta o Barcelona, que soma 22, em um confronto que promete agitar o Santiago Bernabéu.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)
Veja a reação dos torcedores após a provocação de Lamine Yamal

Tradução: O story que Lamine Yamal postou antes do clássico contra o Real Madrid

Tradução: Lamine Yamal sozinho esquentando o clima para o clássico, eu gosto disso

Tradução: O story de Lamine Yamal na preparação para o Clássico… Real Madrid-Barcelona, ​​amanhã a partir de 12h15

Tradução: O story de Lamine Yamal horas antes do clássico contra o Real Madrid

