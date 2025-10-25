Europeus reagem a provocação de Lamine Yamal antes de Real Madrid x Barcelona
Craque espanhol movimentou as redes sociais na véspera do clássico
Na véspera do primeiro "El Clásico" da temporada, o craque Lamine Yamal usou as redes sociais para provocar a torcida rival, esquentando ainda mais o clima para o duelo. Neste domingo (26), Real Madrid e Barcelona disputam mais um capítulo da histórica rivalidade e se enfrentam no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 10ª rodada de LaLiga.
Em sua conta oficial no Instagram o atacante postou uma foto onde é hostilizado por torcedores do Real Madrid, enquanto comemora um gol contra o rival, no próprio Santiago Bernabéu. Com as ausências dos atacantes Raphinha e Lewandowski, Lamine Yamal terá que assumir o protagonismo no primeiro "El Clássico" da temporada.
Na última temporada, a jovem estrela espanhola deixou sua marca contra o Real Madrid, com gols decisivos na goleada de 4 a 0 no primeiro turno de LaLiga e na final da Supercopa Espanhola, conquistada pelo Barcelona após a vitória por 5 a 2. Neste domingo (26), o atacante está motivado para voltar a marcar no clássico.
Separados por dois pontos na tabela, os rivais disputam a liderança neste início de temporada, se consolidando como os dois principais postulantes ao título. Líder com 24 pontos, o Real Madrid enfrenta o Barcelona, que soma 22, em um confronto que promete agitar o Santiago Bernabéu.
Veja a reação dos torcedores após a provocação de Lamine Yamal
Tradução: O story que Lamine Yamal postou antes do clássico contra o Real Madrid
Tradução: Lamine Yamal sozinho esquentando o clima para o clássico, eu gosto disso
Tradução: O story de Lamine Yamal na preparação para o Clássico… Real Madrid-Barcelona, amanhã a partir de 12h15
Tradução: O story de Lamine Yamal horas antes do clássico contra o Real Madrid
