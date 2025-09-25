Estudiantes e Flamengo entram em campo, nesta quinta-feira (25), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida será disputada em La Plata, na Argentina, e uma atitude dos torcedores argentinos revoltou os flamenguistas nas redes sociais.

continua após a publicidade

Na madrugada do dia da decisão, torcedores do Estudiantes fizeram um foguetório intenso em frente ao hotel onde o Flamengo está hospedado. A atitude é quase uma tradição em jogos da Libertadores da América. Tudo foi registrado pelo diretor José Boto em seu perfil do Instagram.

➡️Cicinho crava eliminação de brasileiro nos pênaltis na Libertadores

Nas redes sociais, a atitude dos torcedores do Estudiantes revoltou parte da torcida do Flamengo. Apesar de não ser novidade, é fato que uma noite de sono mal dormida pode afetar o desempenho de atletas de alto rendimento. Veja o vídeo do foguetório e a reação da web abaixo.

continua após a publicidade

Filipe Luís durante o clássico entre Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Veja atitude de torcedores do Estudiantes e revolta da torcida do Flamengo

Noite de decisão promete tensão e grandes emoções em La Plata

Campeões da Libertadores, Estudiantes e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira (25), às 21h30 de Brasília, pelo jogo de volta das quartas de final da competição internacional. O time brasileiro chega à Argentina com a vantagem de um gol no placar agregado, por conta da vitória por 2 a 1 no duelo de ida, no Maracanã.

O confronto em La Plata definirá o caminho de ambos os times para o restante da temporada, tanto esportivamente, quanto fora das quatro linhas, por conta das expectativas dos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Pelo lado rubro-negro, a possível escalação de Jorginho no time titular aumenta a confiança da torcida em uma classificação para a semifinal. Já os “pinchas” apostam no fator casa para reverter a desvantagem e garantir um duelo argentino contra o Racing na próxima fase.

A anulação da expulsão de Gonzalo Plata, que havia recebido o segundo cartão amarelo na partida de ida no Maracanã, fez com que o jogo em La Plata ganhasse ainda mais tensão. A decisão deu um novo caráter ao duelo, que contará com grande público no Estádio Jorge Luis Hirschi.