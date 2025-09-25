LA PLATA (ARG) — A passagem do Flamengo pela Argentina para a partida contra o Estudiantes nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), conta com um gostinho especial para Mauro Sanchez. Argentino de 18 anos, morador de Berazategui, próximo de La Plata, o jovem pode ver de perto um dos grandes nomes do futebol que ele tem adamiração: Filipe Luís.

continua após a publicidade

Enquanto o time brasileiro treinava nas instalações do Defensa y Justicia, em Florencio Varela, Mauro, acompanhado do amigo Cris, estava do lado de fora com cards e figurinhas que coleciona de grandes jogadores de futebol. Com fotos de Messi, Iniesta e outros tantos personagens, o jovem separou duas seções apenas para rubro-negros. Na tentativa de contato com os atletas do Flamengo, ele levou o album para a porta do treino.

Como o treinamento do Rubro-Negro foi fechado, por ser véspera de um jogo decisivo, Mauro Sanchez não teve contato com os jogadores. No entanto, viu de perto, mesmo que rapidamente, o ídolo Filipe Luís, que passou em sua frente.

continua após a publicidade

- Muita emoção. É um jogo muito grande, com time do Brasil, da América do Sul. Jogadores a niveís internacionais, que já disputaram Mundial de Clubes, Champions League. É muito legal, por aqui não se vê com costume esses atletas - iniciou o jovem em entrevista ao Lance!.

Filipe Luís do lado de fora do CT do Defensa y Justicia (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Foi um grande lateral-esquerdo do Atlético de Madrid (Filipe Luís), com Godín na defesa. Foi incrível. Um jogador tão importante a nível internacional, podê-lo ver pessoalmente. Eu queria tirar uma foto com ele, seria incrível - completou.

continua após a publicidade

Jogadores favoritos do Flamengo e palpite para o jogo em La Plata

O album de Mauro conta com figurinhas de Filipe Luís, Arrascaeta, Saúl, Danilo, Michael e Bruno Henrique, por exemplo. Ao Lance!, ele afirmou quais são os seus favoritos, e aproveitou para dar o palpite para o jogo de amanhã.

- Para mim, os três melhores jogadores do Flamengo, que coleciono no meu albúm, são: Arrascaeta, Cebolinha e Saúl. Vai ser 3 a 0 Flamengo. Um gol de Everton (Cebolinha), Arrascaeta e um gol contra do Estudiantes - concluiu.

Figurinhas de jogadores Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Estudiantes x Flamengo

A bola rola às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas da Libertadores. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, o Rubro-Negro depende apenas de um empate para garantir a vaga às semifinais. Se perder pelo placar de um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Quem passar encara o Racing, também da Argentina.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real