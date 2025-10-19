O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Palmeiras deste domingo (19), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Para o duelo decisivo, o treinador conta com o retorno de Saúl, que ficou fora contra o Botafogo, e Pulgar, que não começa jogando desde o Mundial de Clubes.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.

Como chega o Flamengo

O Flamengo, que vem de vitória no clássico com o Botafogo por 3 a 0, tem um desfalque importante na escalação. Cebolinha, com lesão no músculo do quadril (iliopsoas), não fica à disposição do técnico Filipe Luís. De La Cruz, por opção técnica, também não joga.

Por outro lado, o Rubro-Negro contará com o retorno de Allan, desfalque na última rodada, além, claro, de Saúl. Pulgar também retorna ao time titular.

Filipe Luís durante Botafogo x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Escalação do Palmeiras

A escalação do Palmeiras também está definida para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão. O treinador Abel Ferreira escalou o time com: Carlos Miguel, Khellven, Bruno Fuchs, Gómez, Piquerez; Moreno, Felipe Anderson, Andreas, Mauricio, Flaco Lopez e Vitor Roque.

Confira arbitragem e onde assistir Flamengo x Palmeiras

FLAMENGO X PALMEIRAS

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere e GETV

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

