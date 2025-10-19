menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Escalação do Flamengo: Filipe Luís faz mudança no meio para enfrentar o Palmeiras

Equipes se enfrentam às 16h deste domingo

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/10/2025
15:12
Atualizado há 2 minutos
Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
imagem cameraFlamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Palmeiras deste domingo (19), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Para o duelo decisivo, o treinador conta com o retorno de Saúl, que ficou fora contra o Botafogo, e Pulgar, que não começa jogando desde o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.

Como chega o Flamengo

O Flamengo, que vem de vitória no clássico com o Botafogo por 3 a 0, tem um desfalque importante na escalação. Cebolinha, com lesão no músculo do quadril (iliopsoas), não fica à disposição do técnico Filipe Luís. De La Cruz, por opção técnica, também não joga.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Rubro-Negro contará com o retorno de Allan, desfalque na última rodada, além, claro, de Saúl. Pulgar também retorna ao time titular.

Torcedores mandaram recado para Filipe Luís após vitória do Flamengo no Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Filipe Luís durante Botafogo x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Escalação do Palmeiras

A escalação do Palmeiras também está definida para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão. O treinador Abel Ferreira escalou o time com: Carlos Miguel, Khellven, Bruno Fuchs, Gómez, Piquerez; Moreno, Felipe Anderson, Andreas, Mauricio, Flaco Lopez e Vitor Roque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira arbitragem e onde assistir Flamengo x Palmeiras

FLAMENGO X PALMEIRAS
29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere e GETV
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

Pulgar durante Flamengo x Botafogo no Estádio Nilton Santos (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Pulgar volta a ser titular do Flamengo diante do Palmeiras (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias