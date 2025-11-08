Atitude de Mário Bittencourt com a torcida do Flamengo revolta web: 'Tirem suas conclusões'

Durante o evento "Flu Music", realizado nesta sexta-feira (7), em Laranjeiras, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, entoou cantos provocativos para a torcida do Flamengo. A atitude repercutiu entre os torcedores e revoltou os internautas nas redes sociais.

O mandatário Tricolor pegou o microfone durante a apresentação da banda de pagode "Roupa Nova" e cantou uma música da torcida do Fluminense que provoca o rival Flamengo. No entanto, o verso "Torcida deles não tem nenhum dente" revoltou os torcedores nas redes sociais.

Tricolores e flamenguistas se manifestaram após a atitude do presidente do Fluminense. Em um visão geral, os internautas reforçaram que a provocação de Mário Bittencourt foi preconceituosa e elitista. Confira abaixo.

Vivendo seu último ano à frente da presidência do Fluminense, Mário Bittencourt marcou presença no meio dos torcedores durante o evento "Flu Music", realizado na sede do clube, em Laranjeiras. Para o próximo triênio, o atual mandatário declarou apoio ao advogado Mattheus Montenegro, vice-presidente geral em sua gestão.

