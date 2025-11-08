Escalação do Fluminense: Martinelli está fora e dá dor de cabeça a Zubeldía

O Fluminense enfrenta o Cruzeiro neste domingo (9), pelo Brasileirão, às 16h (de Brasília). O Tricolor terá uma mudança na escalação para a partida. Pilar do time de Zubeldía, Martinelli recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol e cumpre suspensão em Belo Horizonte.

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía tenta resolver enigma que persegue o Fluminense no Brasileirão

Para suprir a ausência, dois nomes saem na frente: Bernal e Nonato. O primeiro tem sido o mais utilizado por Zubeldía para suprir as saídas dos titulares Hércules e Martinelli, muito por conta também da lesão de Nonato, que era a principal opção antes da chegada do treinador argentino.

Essa será a única questão que deve mudar a escalação em relação a vitória contra o Mirassol. Novidade no ataque, Everaldo deve seguir no time titular, mesmo com a atuação ruim. Canobbio e Serna, contestados nos últimos jogos, também devem seguir na escalação inicial.

continua após a publicidade

Entre as ausências por lesão, Cano segue em tratamento do joelho, assim como Manoel. Já Ganso retornou aos treinos com o grupo na sexta-feira (7), mas ainda deve ficar de fora da relação. O Tricolor ainda tem mais uma sessão de treinamento neste sábado (8) antes de viajar para Belo Horizonte.

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules e Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense