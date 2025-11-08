Zubeldía tenta resolver enigma que persegue o Fluminense no Brasileirão

O Fluminense enfrenta o Cruzeiro neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após mais uma vitória no Maracanã – 1 a 0 sobre o Mirassol – o desafio do técnico Luis Zubeldía será levar o mesmo rendimento como mandante para longe de casa.

Desde a chegada do argentino, o Tricolor mantém 100% de aproveitamento no Rio, sem sofrer gols, mas ainda busca a primeira vitória como visitante. A partida em Belo Horizonte surge como a chance de provar que o time pode ser competitivo também longe da sua torcida.

A missão tricolor, no entanto, não será fácil. O Cruzeiro tem feito do Mineirão uma fortaleza — é o terceiro melhor mandante do Brasileirão, com 38 pontos conquistados em 16 partidas, desempenho que o coloca entre os times mais regulares da competição.

— Espero que com o tempo consigamos conquistar bons resultados também como visitante. Trabalhar não só o aspecto tático, mas também o mental. Saber manejar situações fora de casa. Eu sempre digo que os rendimentos oscilam um pouco no Brasileirão quando você joga como mandante ou visitante Temos que encontrar a forma de solucionar isso. Pode ser mental, pode ser mudando a estratégia, mudar o perfil de jogadores pode ser outra variante. Nesse curto tempo que estamos aqui trabalhando vamos tratar de poder solucionar essa tendência que foi do ano — disse Zubeldía após a vitória sobre o Mirassol.

Cruzeiro x Fluminense

Com apoio da torcida, o time mineiro perdeu apenas duas vezes em casa, e tem 30 gols marcados e 12 sofridos. A força celeste em Belo Horizonte é uma das principais armas do Cabuloso na briga por vaga na Libertadores. Além de buscar pontuar em Minas, o Fluminense tenta manter viva a luta por uma vaga direta na Libertadores 2026. Com 50 pontos, o Tricolor ocupa a sétima colocação, a apenas um do G6.

