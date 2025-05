Racing-ARG e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. O duelo acontece no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires (Argentina). O Tricolor já está escalado.

Escalação do Racing

Líder do grupo E, com dez pontos, o Racing já está classificado e precisa apenas de um empate para confirmar a liderança na chave. Os argentinos venceram o Fortaleza por 3 a 0 na primeira rodada, em jogo que aconteceu na Arena Castelão.

O time de Gustavo Costas vai a campo com os seguintes nomes: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa e García Basso; Martirena, Juan Nardoni, Almendra e Gabriel Rojas; González, Adrián Martínez e Fernández.

Escalação do Fortaleza

O Fortaleza precisa vencer o time argentino para avançar às oitavas e não depender de nenhuma combinação - além disso, passaria como líder do grupo. Um empate também encaminha a vaga, já que o Atlético Bucaramanga-COL precisaria tirar uma diferença de sete gols no saldo. Caso perca para o Racing, o Leão torcerá contra o Bucaramanga diante do Colo-Colo-CHI, já eliminado como lanterna.

Vojvoda tem desfalques como Lucas Sasha, Bruninho e Moisés. A equipe entra em campo com: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, David Luiz e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Matheus Rossetto e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes.

O treinador promoveu a titularidade de nomes como Brítez, David Luiz e Pedro Augusto. Rossetto, que estava lesionado, retorna. O ataque será comandado por Marinho, Lucero e Breno Lopes.

Partida entre Fortaleza e Racing, pela Libertadores 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Considerando que o Colo-Colo já está eliminado da competição e não tem chance de subir para o terceiro lugar, o Fortaleza já está garantido ao menos nos playoffs da Copa Sul-Americana. A equipe foi vice-campeã do torneio em 2023, quando perdeu para a LDU-EQU na decisão.