O desempenho de Vini Jr no clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Champions League, gerou críticas. O brasileiro perdeu um pênalti na segunda etapa que poderia ter sacramentado a classificação de sua equipe, além de ter sido alvo de um momento curioso durante o confronto.

Já no primeiro tempo da prorrogação, o camisa 7 fez uma jogada pelo setor ofensivo esquerdo, mas demorou a tocar a bola e acabou sendo desarmado. Em contra-ataque do Atleti, Jude Bellingham voltou em disparada e fez o desarme com um carrinho. Ao levantar, gesticulou abrindo os braços, questionando a tomada de decisão ruim por parte do próprio companheiro segundos antes.

Nas redes sociais, torcedores flagraram o momento e deram razão ao camisa 5 inglês após o episódio. Confira abaixo alguns dos tweets que concordaram com o ato de Jude:

🔙 Vini Jr foi alvo de racismo antes de jogo do Real Madrid

Antes do início do confronto, Vini Jr já havia sido alvo de cânticos racistas por parte de torcedores do Atlético. Nos arredores do Riyadh Air Metropolitano, um grupo de aficionados entoou "olé, olé, Vinícius chimpanzé". O grito já havia sido externado nas oitavas da Champions de 2023-24, antes do confronto entre Atleti e Inter de Milão.