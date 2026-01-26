Athirson é o convidado especial do Fut&Papo nesta segunda-feira (26)

O programa Fut&Papo recebe, nesta segunda-feira (26/01), às 19h, o ex-jogador Athirson como convidado especial para uma edição dedicada às principais notícias da semana do futebol, às análises das rodadas dos campeonatos estaduais e a um mergulho em momentos marcantes da carreira do ex-lateral.

continua após a publicidade

Revelado pelo Flamengo, Athirson construiu uma trajetória de destaque vestindo a camisa rubro-negra, onde conquistou títulos e ficou marcado pela identificação com a torcida. Lateral-esquerdo de forte presença ofensiva, técnica apurada e muita raça, ele se consolidou como um dos nomes mais lembrados de sua posição no clube.

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba!

Além do Flamengo, Athirson defendeu equipes de peso no futebol brasileiro, como Cruzeiro e Botafogo, e teve experiência internacional ao atuar pela Juventus, da Itália. O bom desempenho ao longo da carreira o levou também à Seleção Brasileira, reforçando seu status entre os laterais mais relevantes de sua geração.

continua após a publicidade

Athirson foi criado na base do Flamengo e se tornou um dos ídolos do clube (Foto: Acervo/Lance!)

Apresentado por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, com direção de Marcelo Gorodicht, o Fut&Papo passa a integrar oficialmente a programação do Lance! a partir de 2026. A parceria amplia o alcance de um projeto que se consolidou como espaço de análise qualificada, resenha descontraída e valorização da história do futebol brasileiro.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A edição com Athirson promete debates atuais, bastidores do futebol e boas histórias para o torcedor que gosta de conteúdo, memória e opinião — tudo no mesmo programa.