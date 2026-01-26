menu hamburguer
Athirson é o convidado especial do Fut&Papo nesta segunda-feira (26)

Ex-lateral do Flamengo relembra momentos marcantes da carreira

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/01/2026
08:00
Athirson é o convidado do Fut&Papo desta segunda-feira (25) (Foto: Arte Lance!
Athirson é o convidado do Fut&Papo desta segunda-feira (25) (Foto: Arte Lance!)
O programa Fut&Papo recebe, nesta segunda-feira (26/01), às 19h, o ex-jogador Athirson como convidado especial para uma edição dedicada às principais notícias da semana do futebol, às análises das rodadas dos campeonatos estaduais e a um mergulho em momentos marcantes da carreira do ex-lateral.

Revelado pelo Flamengo, Athirson construiu uma trajetória de destaque vestindo a camisa rubro-negra, onde conquistou títulos e ficou marcado pela identificação com a torcida. Lateral-esquerdo de forte presença ofensiva, técnica apurada e muita raça, ele se consolidou como um dos nomes mais lembrados de sua posição no clube.

Além do Flamengo, Athirson defendeu equipes de peso no futebol brasileiro, como Cruzeiro e Botafogo, e teve experiência internacional ao atuar pela Juventus, da Itália. O bom desempenho ao longo da carreira o levou também à Seleção Brasileira, reforçando seu status entre os laterais mais relevantes de sua geração.

Athirson
Athirson foi criado na base do Flamengo e se tornou um dos ídolos do clube (Foto: Acervo/Lance!)

Apresentado por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, com direção de Marcelo Gorodicht, o Fut&Papo passa a integrar oficialmente a programação do Lance! a partir de 2026. A parceria amplia o alcance de um projeto que se consolidou como espaço de análise qualificada, resenha descontraída e valorização da história do futebol brasileiro.

A edição com Athirson promete debates atuais, bastidores do futebol e boas histórias para o torcedor que gosta de conteúdo, memória e opinião — tudo no mesmo programa.

