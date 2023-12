Após o Super Crown, que foi realizado em São Paulo, onde tivemos a dobradinha brasileira de Rayssa Leal e Giovanni Viana, a temporada de skate street chega ao seu desfecho no ano com a etapa em Tóquio, no Japão. Este evento valerá mais pontos que o habitual circuito mundial, assim se tornando um evento crucial para quem quer ter o seu passaporte para Paris carimbado. O evento acontecerá nos dias 12 e 17 de dezembro, com transmissão das semifinais de forma gratuita através do Olympics Channel.