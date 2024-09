Camisa histórica da NBA é leiloada por mais US$ 38 mil

Estimada entre US$ 6 e 10 mil pela Sotheby’s, sociedade responsável pelo leilão do item, a venda é dez vezes maior que o da primeira escolha do Draft geral deste ano. Zaccharie Risacher, francês selecionado em primeiro lugar pelo Atlanta Hawks, teve sua camisa leiloada em US$ 3,36 mil, de acordo “The Athletic”. Um dos destaques do torneio, Reed Shepard, terceiro selecionado no Draft, teve a sua vendida por US$ 15.600. Bronny foi a 55ª da segunda rodada do Draft.