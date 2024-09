Artilheiro do Ferroviário, atacante Ciel se emociona em festa de 15 anos da filha

(Foto: Arquivo Pessoal)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 19:17 • Fortaleza (CE)

O atacante Ciel viveu uma emoção diferente nesta semana. Acostumado com os aplausos pelos gols marcados, o artilheiro do Ferroviário se emocionou bastante na festa de 15 anos de uma de suas filhas.

Em evento realizado no Palatium Buffet, no Parque Manibura, em Fortaleza, Yasmin completou mais um ano de vida e levou o experiente jogador às lágrimas, assim como sua esposa, Rutilene.

Com um ‘hat-trick’ assinalado na despedida do Ferroviário na Série C do Campeonato Brasileiro, empate em 3 a 3 com o Tombense, Ciel admitiu a emoção em participar de um momento tão grandioso da já conhecida ‘família 99’.

- Essa cerimônia foi uma das maiores emoções da minha vida. A cada momento, passa um filme na nossa cabeça, tanto na minha quanto da minha esposa e da nossa família. O Yasmin estava linda, como sempre. Todos sabemos que esse momento é muito importante para as mulheres. Estamos todos muito felizes - disse.

O futuro de Ciel segue em aberto. O jogador foi o goleador da equipe do Ferroviário na competição, com sete gols assinalados em 19 partidas.