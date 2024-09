Fábio Porchat será o apresentador do prêmio Bola de Prata, da ESPN

Fábio Porchat apresentará o programa Bola de Prata, da ESPN (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 23:49 • Rio de Janeiro (RJ)

O prêmio Bola de Prata, da ESPN, terá apresentação do ator e comediante Fábio Porchat em 2024. A premiação consagra os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro masculino e feminino e neste ano será realizado em São Paulo, no dia 9 de dezembro, com exibição ao vivo da ESPN e Disney+.

Porchat é um dos principais nomes do humor brasileiro na atualidade, sendo fundador do canal "Porta dos Fundos", onde desempenha as funções de ator e roteirista. O comediante apresenta o programa “Que História é Essa Porchat?” e fez filmes como “Vai que Dá Certo” e “Meu Passado Me Condena”.

Porchat será o novo host do Bola de Prata, após o prêmio contar com apresentações de Lázaro Ramos (2023) e Sérgio Loroza (2022). Criado em 1970 pela Revista Placar e produzido exclusivamente pela ESPN desde 2016, o Bola de Prata será exibido pelo Disney+ pela primeira vez em 2024.

Dentre os ganhadores deste troféu estão: Zico, Dirceu Lopes, Toninho Cerezo, Falcão, Rogério Ceni, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Neymar, Luis Suárez, Endrick, Marta e Formiga.