Jardim elogia postura do time após vitória do Flamengo: 'Magnífica'

O Flamengo conquistou uma vitória de virada sobre o Santos por 3 a 1 na noite deste domingo (4), em uma partida marcada por intensidade e pressão rubro-negra. Após o apito final, o técnico Leonardo Jardim destacou a postura da equipe e elogiou o desempenho de seus jogadores.

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- Por isso os jogadores estão de parabéns. No último jogo não fomos bem e chamamos a atenção, porque não representaram a camisa. Mas hoje tiveram uma atitude magnífica - afirmou Jardim em entrevista coletiva.

O treinador também revelou detalhes de uma conversa que teve com o técnico adversário, Cuca, logo após o término da partida. Segundo Jardim, a segunda etapa decisiva do Flamengo só foi possível devido à postura da equipe no primeiro tempo.

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- Falei aos jogadores no fim do jogo: "Só foi possível uma segunda parte determinante como essa porque, na primeira parte, a nossa atitude, a nossa dinâmica, o que fizemos correr o adversário, ele não conseguiria aguentar o tempo todo". Conversei com o treinador do Santos, que disse: "Na segunda parte, não tínhamos pernas para andar atrás de vocês" - contou Jardim.

O técnico rubro-negro enfatizou ainda a importância de manter a intensidade desde o início da partida:

- Com o nosso elenco e com as funções que temos, precisamos colocar logo no início uma intensidade dessa forma e provocar desgaste ao adversário. Muitas vezes não vamos fazer o gol, muitas vezes vamos fazer, porque tivemos duas situações claras que não aproveitamos. Mas provocamos desgaste no adversário. Na segunda parte, voltamos com a mesma intensidade. Mesmo falhando, mesmo com um gol anulado, mesmo com o jogo interrompido por cinco minutos, fomos capazes ainda de fazer três gols e sair com a vitória - concluiu.

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Confira outros tópicos da coletiva de Leonardo Jardim

Responsabilida na Libertadores

- Com certeza (existe uma pressão por ser o maior campeão brasileiro). A dimensão nacional e internacional do Flamengo é muito grande e nossa responsabilidade é ganhar tudo. Temos a Copa do Brasil, Libertadores, campeonato nacional, isso são três provas que temos a responsabilidade de jogar para ganhar. O Flamengo não tem ganho sempre desde 2019, mas tem a responsabilidade de. Temos elenco para isso. Temos abordar todas essas competições com seriedade.

Desempenho do Arrascaeta

- Eu conheço muito bem o Arrascaeta, até antes do Flamengo. Em 2019 segui um pedacinho o Flamengo e sabia a importância dele. Ano passado ele foi fantástico. Sei que ele vai melhorar. É um jogador importante, seja iniciando ou vindo do banco. É um talento, que pode ser extremamente decisivo. A gente gosta, o estafe, toda a torcida gosta… Acreditamos que ainda teremos o melhor Arrascaeta esse ano. Temos que gerir muita gente, vamos precisar de todos. Hoje, um dos jogadores que foi um dos melhores foi o Ayrton (Lucas). Sou um dos que mais puxa (a orelha), mas ele foi fantástico. No futebol de um dia para o outro há lesão, suspensão… Sempre há algumas pequenas mudanças, gestão de jogadores. Todo mundo tem que saber que é útil.

Arrascaeta na partida entre Flamengo e Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Papel da torcida

- Valorizar o ambiente hoje no estádio, foi magnífico. Com família, com pessoas, a apoiar a equipe o tempo todo. Mesmo com a equipe não tendo uma atuação satisfatória contra o Bragantino, o apoio da nossa torcida foi o tempo todo. Eles são um 12º e são muito importante para nós.

Gonzalo Plata

- A situação do Plata foi aqui já disse a vocês. Em uma primeira parte ele não estava totalmente integrado, foi à seleção e fez dois bons jogos, agora está cada vez mais integrado. É um jogadro que eu conto porque tem qualidade e intensidade. É um jogador extremamente interessante, mas tem que partir de um pressuposto de orientação. É um cara que pode ser importante.

Atuação do Pedro

- Valorizar o ambiente hoje no estádio, foi magnífico. Com família, com pessoas, a apoiar a equipe o tempo todo. Mesmo com a equipe não tendo uma atuação satisfatória contra o Bragantino, o apoio da nossa torcida foi o tempo todo. Eles são um 12º e são muito importante para nós.

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Marcação do Santos

- Eu pedi aos jogadores a mobilidade e alternância de posição. O lateral esticar bem e o meia vir buscar para bagunçar a marcação adversária. Cair por fora e cair por dentro… Foi isso que o adversário fez. O lateral-direito as vezes marcou o Lino no meio-campo. Esta dinâmica criou muita fadiga ao adversário. O Santos fisicamente tem jogadores mais agressivos que nós, que somos uma equipe técnica. Não fizemos um gol, mas pelo o que fizemos eles não conseguiram criar atrás de nós na segunda parte. Isso gerou o número de gols que fizemos. Eles saíram em contra-ataques, nós baixamos o bloco para equilibrar o jogo.

Segundo tempo do rubro-negro

- Com certeza o jogo do Flamengo no segundo tempo foi melhor que no primeiro. Mas temos que analisar porque o Flamengo não joga sozinho, tem sempre uma equipe lá para jogar. Neste jogo, o Santos, como estratégia, utilizou jogadores fortes fisicamente, a correr o tempo todo. Os atacantes pressionando lá na frente, os pontos correndo atrás dos laterais, os zagueiros correndo atrás dos atacantes. No segundo tempo, faltou energia. Porque não é possível fazer isso durante 90 minutos, é impossível. Não é só no Brasil, é no mundo. Nunca consegui uma equipe conseguir fazer. Chega ali aos 50, 60 minutos, já há uma marcação que falha, é o tempo atrasado. O que acontece? A equipe que tem a bola começa a aparecer. A melhor situação, a melhor decisão. É por isso que o futebol do Flamengo melhorou. Em termos de jogo, foi mais ou menos o mesmo. Eu próprio falei com o Cuca, e ele disse "não consegui aguentar a segunda parte, gastamos as fichas todas na primeira" (risos). Mesmo a ganhar por 1 a 0, com uma vantagem que poderia dar um aspecto anímico maior ao Santos. Mas mesmo assim era difícil aguentar as nossas dinâmicas.