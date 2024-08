Argentinos detonam Almada nas Olimpíadas: ‘Terminou no Botafogo’

Atuação de Thiago Almada contra a França foi muito criticada por torcedores da Argentina (ROMAIN PERROCHEAU / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 18:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a eliminação da Argentina para a França nos Jogos Olímpicos, os hermanos ficaram desapontados e revoltados com Thiago Almada. O camisa 10 era a grande esperança da equipe de Mascherano, mas pouco apareceu no duelo das quartas de final.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O meia retorna ao Brasil para vestir a camisa do Botafogo e deve estar à disposição para o confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. No entanto, os argentinos não parecem ser tão fãs do atleta.

Confira as reações na web: