Olimpíadas: em duelo morno, França conta com gol no início e elimina a Argentina

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 18:01 • Bordeaux (FRA)

A França eliminou a Argentina nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris. Com gol solitário de um dos veteranos do elenco, Jean-Phillipe Mateta, os Bleus despacharam a Albiceleste em um jogo que entregou menos do que o esperado no assunto competitividade.

No geral, a partida foi equilibrada e sem grandes chances para os dois lados. Na frente do placar desde os cinco primeiros minutos, a França manteve o controle da partida e ofereceu mais perigo durante o jogo.

Na reta final, a França chegou a ampliar o placar com Michael Olise, recém-contratado pelo Bayern de Munique, porém, o VAR anulou o gol por conta de uma falta de Akliouche no desenrolar da jogada.

Impulsionada pela anulação, a Argentina partiu para cima e ensaiou uma pressão, mas não conseguiu balançar as redes defendidas por Restes.

Com o resultado, a França enfrentará o Egito, dirigido pelo brasileiro Rogério Micale, que eliminou o Paraguai no chaveamento. A outra semifinal será disputada entre Marrocos e Espanha.

✅ FICHA TÉCNICA

França 1x0 Argentina

Quartas de final - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 2 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux (FRA)

⚽ Gols: J. P. Mateta, aos 5' (FRA)

⚽ ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Thierry Henry)

Restes; Sildillia, Badé, Lukeba e Truffert; Millot, Kone e Chotard; Olise; Lacazette e Mateta.



ARGENTINA (Técnico: Javier Mascherano)

Rulli; García, Di Cesare, Otamendi e Amione; Simeone, Ezequiel Fernández, Medina e Almada; Zanón e Julián Álvarez.

