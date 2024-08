Árbitra tieta chinesa nas Olimpíadas e revolta fãs de Rebeca Andrade: ‘Trabalhe, Pedro Scooby’

Yaqin Zhou com a medalha de prata das Olimpíadas (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 16:54 • Paris (FRA)

A final da trave de equilíbrio na ginástica artística das Olimpíadas de Paris gerou polêmica na manhã desta segunda-feira (5), terminando com a quarta colocação de Rebeca Andrade. Medalhista de prata da prova, a chinesa Yaqin Zhou foi "tietada" pela árbitra-chefe da decisão após a conquista.

Em registro feito pelo jornalista Demétrio Vecchioli, a avaliadora, também chinesa, aparece segurando a medalha de prata conquistada por Zhou e fotografando o objeto. O fato ocorreu logo após a prova, no ginásio de aquecimento.

Nas redes sociais, torcedores brasileiros se revoltaram com a cena. Fãs de Rebeca Andrade apontaram favorecimento à ginasta chinesa por conta da relação com a árbitra-chefe. Alguns ainda brincaram com o caso de Pedro Scooby, que denunciou árbitro australiano do surfe que publicou foto com possível adversário de Gabriel Medina e posteriormente foi retirado das Olimpíadas.

Confira abaixo a cena e algumas publicações sobre a árbitra com a rival de Rebeca Andrade:

O desempenho de Rebeca Andrade na final foi pior que a apresentação na fase classificatória, na qual ela conseguiu somar 14.500 pontos (6.100 + 8.400) e ficou na terceira colocação do aparelho. Em uma prova nivelada por baixo e com erros das ginastas finalistas, a italiana Alice D'Amato garantiu a medalha ouro com 14.366 pontos.

