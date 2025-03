Pioneira, Botafogo Samba Clube tem problemas em desfile por afirmação na Sapucaí

A Botafogo Samba Clube desfilou pela primeira vez na Sapucaí nesta sexta-feira (28), abrindo a Série Ouro do Carnaval. Com enredo sobre a história do clube, a agremiação fez apresentação com destaque para o intérprete Emerson Dias. A agremiação, no entanto, teve alguns problemas em alegorias e fantasias.

A Botafogo Samba Clube teve um problema logo no Abre-Alas, que era composto por dois chassis. No primeiro módulo de jurados, as partes se desacoplaram e a divisão pode gerar uma penalização à escola, já que o limite permitido é de três alegorias. Com a separação, pode se configurar um novo carro, totalizando quatro alegorias.

A fantasia do casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, formado por Diego Moreira e e Beatriz Paula, se destacou pela beleza das cores dourado, azul, preto e branco. Contudo, o conjunto estético foi irregular durante o desfile e algumas alas e composições de carros apresentaram fantasias mais simples.

Em um dos carros, que se destacou pela iluminação, o carnavalesco Alex de Souza fez alusão ao título da Libertadores, conquistado em 2024, com a presença do mascote "manequinho". Em outra alegoria, o artista fez uma homenagem a grandes ídolos do clube, como Nilton Santos, Garrincha e Heleno de Freitas.

Escolas de samba ligadas a torcidas de clubes

Criada em 2018, a Botafogo Samba Clube é a primeira escola deste segmento a conquistar uma vaga para desfilar na Sapucaí. Além da agremiação alvinegra, outras quatro escolas ligadas a torcidas de clubes se apresentam neste Carnaval: Flamanguaça, Raça Rubro-Negra, Imperadores Rubro-Negros e Força Jovem.

